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12:27 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области открылась лодочная переправа через реку Ворона

В Больших Алабухах открылась лодочная переправа через реку Ворона.

Мост там ушёл под воду в начале этой недели. И уровень воды в реке с каждым днём поднимается.

Посёлок Власовка, который находится в 8 километрах от Больших Алабухов, временно стал отрезанным от большой земли. Проезд для автомобилей там закрыт. В посёлке проживают 112 человек. Люди заранее запаслись продуктами питания и товарами первой необходимости. Местные говорят, паводок непредсказуем и может затянуться. В прошлом году переправа была закрыта почти четыре месяца.

Попасть во Власовку можно по объездному пути, протяжённостью почти в 70 километров. У школьников начались каникулы, а после них дети, на период паводка, как правило, перебираются к родственникам в соседнее село. По желанию родителей, своих чад на это время они могут отправить в санаторий.

Лодочная переправа теперь будет работать по определенному графику и по необходимости. Сергей Бондарев уже пятый год переправляет селян с одного берега на другой. Он же будет доставлять власовцам продукты питания и почту. В посёлке организовано дежурство скорой помощи и пожарной машины.

Сергей Бондарев:

«В основном люди ездят к автобусу, у меня рабочий день с 6 утра до 9 утра, потом с 3 часов вечера до 6 вечера. Это только рабочий график и вне графика, это продукты, больные и почта».

Валентина Муратова, глава Большеалабухоского сельского поселения:

«Медицинская помощь организована круглосуточно, фельдшер проживает на территории села. И оказывает соответствующую помощь. При этом пожарный пост обязательно существует, они живут, круглосуточно, они меняются, то есть, пожарная охрана тоже имеется. Продуктами питания люди и запасаются, конечно, мукой, хлебом».

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