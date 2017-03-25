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12:53 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В сочинскую гимназию нагрянула проверка прокуратуры

Прокуратура края выявила нарушения в работе сочинской гимназии, прославившейся после скандала с учительницей.

Напомним, преподаватель истории уволилась после того, как разослала родителям своих учеников сообщения о скромном, по ее мнению, подарке на 8 Марта.

В ходе проверки в учебном заведении были обнаружены нарушения законов об образовании и противодействии коррупции.

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