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05:27 (мск), источник: РИА Новости

В Санкт-Петербурге Эрмитаж и мосты в «Час Земли» останутся без подсветки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 мар — РИА Новости. Подсветку Эрмитажа, Петропавловского собора, здания Биржи и нескольких мостов отключат в Санкт-Петербурге в субботу в рамках акции «Час Земли», сообщают организаторы.

Источник: РИА "Новости"

С 20.30 до 21.30 в субботу ГУП «Ленсвет» отключит 32 тысячи световых приборов на более чем 40 зданиях и сооружениях Санкт-Петербурга. За время проведения акции экономия электроэнергии превысит 2,2 МВт, что в денежном эквиваленте составит свыше 15 тысяч рублей.

«На час будет обесточена подсветка ряда зданий и мостов в акватории Большой Невы, Петропавловской крепости, телебашни, площади Искусств, фасадов зданий по Университетской набережной, Дворцовой набережной, набережной Кутузова, набережной лейтенанта Шмидта, Петроградской набережной, здания Биржи, здание Зимнего дворца, Петропавловский собор, Смольный собор, Спасо-Преображенский собор, Троицкий собор», — отмечается в сообщении.

В рамках акции «Час Земли» с 19.00 петербуржцев и гостей города ждет концерт и экологическая викторина на стрелке Васильевского острова.
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В завершение концерта состоится масштабный флэшмоб «Сэлфи «Час Земли». А на территории заказника «Парк Сергиевка» в 18.30 в дикую природу выпустят трех из семи ушастых сов, изъятых у предприимчивых граждан, которые использовали птиц ради фотобизнеса. Совы были изъяты у фотографов на Исаакиевской площади и у Спаса на крови. Птицы уже прошли реабилитацию и готовы жить в естественных условиях.

«Выпуск сов в рамках акции “Час Земли” призван привлечь большее внимание общественности к теме обращения с дикими животными в городской среде, к проблемам сохранения редких видов птиц и животных, к теме ответственного и бережного отношения к природе», — отмечают организаторы.

Крупнейшая в мире экологическая акция «Час Земли» состоится 25 марта с 20.30 до 21.30. В это время во всем мире на час погаснет свет и подсветка зданий. Мероприятие традиционно проводится для того, чтобы привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды, в знак неравнодушия к будущему планеты.

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