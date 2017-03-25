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10:42 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Дачные» автобусы возобновили работу во Владивостоке

Загородные маршруты будут курсировать с 25 марта от главных площадей города и бухты Тихой.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 марта, PrimaMedia.

В преддверии дачного сезона сегодня, 25 марта, возобновляется движение автобусных загородных маршрутов из Владивостока. Конечные остановки традиционно расположены на основных площадях города — Луговой, Семеновской и Окатовой, а также на бухте Тихой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморья.

По информации краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, запущен маршрут № 104 Владивосток (бухта Тихая) — 10 километр — Владивосток (бухта Тихая). Рейс будет выполнен 25 и 26 марта, 1 и 2 апреля, а с 8 апреля станет ежедневным.

В эти субботу и воскресенье (25 и 26 марта), 1 и 2 апреля, а с 8 апреля ежедневно будет курсировать автобус по маршруту № 105 Владивосток (площадь Семеновская) — 10 километр — Владивосток (площадь Семеновская).

С 21 апреля с пятницы по воскресенье с остановки «Площадь Семеновская» автобус № 105 будет отправляться в 09.00, 13.20 и 17.40, с остановки «10-й километр» — в 11.20, 15.30 и 19.40.

Воспользоваться маршрутом № 103 Владивосток (площадь Луговая) — 10 километр — Владивосток (площадь Луговая) дачники смогут 1 и 2 апреля, а с 8 апреля ежедневно.

Рейс по маршруту № 108 Владивосток (площадь Окатовая) — 10 километр — Владивосток (площадь Окатовая) будет выполняться 6, 7, 8, 9 мая, а с 13 мая — ежедневно.

За перевозку пассажиров и багажа по всем указанным маршрутам отвечает ООО «Автотранспортное предприятие «Дальавтотранс», справки по тел. 8 (423) 236−29−97.

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