«Дачные» автобусы возобновили работу во Владивостоке

Владивосток, 25 марта, PrimaMedia.

В преддверии дачного сезона сегодня, 25 марта, возобновляется движение автобусных загородных маршрутов из Владивостока. Конечные остановки традиционно расположены на основных площадях города — Луговой, Семеновской и Окатовой, а также на бухте Тихой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморья.

По информации краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, запущен маршрут № 104 Владивосток (бухта Тихая) — 10 километр — Владивосток (бухта Тихая). Рейс будет выполнен 25 и 26 марта, 1 и 2 апреля, а с 8 апреля станет ежедневным.

В эти субботу и воскресенье (25 и 26 марта), 1 и 2 апреля, а с 8 апреля ежедневно будет курсировать автобус по маршруту № 105 Владивосток (площадь Семеновская) — 10 километр — Владивосток (площадь Семеновская).

С 21 апреля с пятницы по воскресенье с остановки «Площадь Семеновская» автобус № 105 будет отправляться в 09.00, 13.20 и 17.40, с остановки «10-й километр» — в 11.20, 15.30 и 19.40.

Воспользоваться маршрутом № 103 Владивосток (площадь Луговая) — 10 километр — Владивосток (площадь Луговая) дачники смогут 1 и 2 апреля, а с 8 апреля ежедневно.

Рейс по маршруту № 108 Владивосток (площадь Окатовая) — 10 километр — Владивосток (площадь Окатовая) будет выполняться 6, 7, 8, 9 мая, а с 13 мая — ежедневно.