Спекулянты в Сочи перепродают билеты на матч Россия — Бельгия втридорога

28 марта в Сочи состоится футбольный матч между сборными России и Бельгии. Товарищеская встреча футбольных сборных должна стать первым официальным матчем на стадионе «Фишт» в Олимпийском парке. На стадионе в этот день ожидается аншлаг.

Между тем, как сообщает «Макс портал», в интернете идет бойкая торговля билетами на этот матч по завышенным ценам.

Накануне у официальных билетных сервисов в продаже были только дорогие билеты на футбол. На самые престижные места стадиона «Фишт» они продавались по 5000 рублей. Теперь эти билеты перепродают на популярном сайте объявлений по 15000 рублей. Билеты в угловых секторах (ценой в 350 рублей) перекупщики предлагают по 1000 рублей.