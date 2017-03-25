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10:30 (мск), источник: Губерния онлайн

Мэрия Хабаровска: Общественный транспорт справляется с пассажиропотоком даже в часы-пик

В управлении транспорта администрации краевого центра озвучили итоги очередного мониторинга.

Источник: Губерния онлайн

Даже в утреннее и вечернее время трамваи, троллейбусы и автобусы Хабаровска не переполнены. Такими данными поделились в управлении транспорта администрации краевого центра, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как сообщили в городской администрации, по нормативам в таком городе, как Хабаровск, количество транспорта должно составлять не менее одного автобуса на тысячу жителей. На городские маршруты ежедневно в будние дни выходят 695 автобусов, троллейбусов и трамваев при населении краевого центра около 616 тысяч человек.

«Мы провели оценку загруженности транспорта. Оценка выставляется по пятибалльной системе, где “1” — это заняты не все сидячие места, а оценка “5” — когда в автобус зайти уже невозможно. Это делается для того, чтобы в последующем провести анализ и, возможно, изменить интервал движения транспортных средств, количество машин на маршруте или категорию транспортного средства, как это было сделано по многим другим остановочным пунктам», — рассказал заместитель начальника отдела управления транспорта администрации Хабаровска Владимир Карпачев.

Итоги исследования показали, что даже в «пиковое» время автобусы работают с загрузкой 3−4 балла.

В управлении транспорта хабаровской мэрии считают, что общественный транспорт полностью справляется с пассажиропотоком.

Например, на остановке «Улица Запарина» для посадки и высадки пассажиров останавливаются маршруты: №№ 34, 73, 71, 83. Всего 59 автобусов. Интервал движения 2−3 минуты. Среднее же время ожидания автобуса в Хабаровске составляет 3 — 5 минут.

По результатам предыдущих проверок был изменен класс транспортного средства на маршруте № 26 на автобусы большей вместимости; решен вопрос о продлении маршрута № 71 до района Осиповки.

С 10 января изменен маршрут № 89, который проходит по улице имени Лейтенанта Орлова, а с 20 марта начал работу новый маршрут — № 70, связывающий район Волочаевского городка (улица Подгаева, улица Местная) с Энергомашем, автовокзалом и улицей Большой — крупными пересадочными пунктами.

Жители города Хабаровска, недовольные качеством обслуживания, могут обращаться в управление транспорта. Для этого работают телефоны: 32 71 58, 30 28 88, 32 85 02, 32 96 22. городка (улица Подгаева, улица Местная) с Энергомашем, автовокзалом и улицей Большой — крупными пересадочными пунктами.

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