В Новосибирске появится интерактивная карта по расчистке тротуаров от наледи

Необходимость возникла из-за того, что коммунальщики не всегда следят за придомовыми территориями, а инспекторы ГЖИ физически не успевают осмотреть такое количество домов.

Леонтий Коновалов, и.о. начальника Государственной жилищной инспекции Новосибирской области: «Инспектор не может попасть каждый день на 9 тысяч домов, это совместная беда, а управляющие компании обязаны такие места осматривать».

С начала зимы областное ГЖИ проинспектировало больше 10 тысяч многоквартирных домов. По итогам проверок управляющие компании получили две сотни предостережений о принятии срочных мер по устранению нарушений. Так же, по словам Коновалова, жалоб на уборку снега и наледи в городе стало меньше, но увеличились на протечку крыш. Кроме того, руководство ГЖИ планирует вынести на общегородское обсуждение вопрос о правилах уборки снега на спорных территориях, где участки муниципалитетов пересекаются с придомовыми.