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10:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Штаб «Волонтеров Победы» создадут В Хабаровске

Это движение стало преемником всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, созданного в 2014 году.

Хабаровск, 25 марта, AmurMedia.

В конце марта в Хабаровске будет подписано соглашение о создании в краевой столице штаба «Волонтеров Победы». Всероссийское общественное движение насчитывает более 156 тысяч добровольцев. Это движение стало преемником всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, созданного в 2014 году, сообщили ИА AmurMedia в администрации города.

Как сообщили в управлении по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города, волонтеры Победы принимают участие в патриотических акциях «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», оказывают адресную помощь ветеранам, благоустраивают памятные места и воинские захоронения. В прошлом году добровольцами по всей стране было организовано более 10 тысяч мероприятий, была оказана помощь 23 тысячам ветеранов. На базе хабаровских вузов действуют 7 таких общественных центров. Волонтерами Победы могут стать школьники и студенты.

Подписание соглашения о создании городского штаба волонтеров Победы пройдёт 28 марта в 15.00 в центре патриотического воспитания по адресу: ул. Тургенева, 65б.

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