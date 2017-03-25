Приморье вошло в топ-30 самых пьющих регионов РФ

Владивосток, 25 марта, PrimaMedia.

На 26-й позиции по количеству потребления алкоголя оказался Приморский край в национальном рейтинге трезвости субъектов РФ по итогам 2016 года. Первые места достались двум другим дальневосточным регионам — Магаданской области и Чукотскому автономному округу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на авторов исследования.

Федеральный проект «Трезвая Россия» и Экспертно-аналитический центр при Общественной палате Российской Федерации провели совместное исследование, итогом которого стал «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации-2016».

В десятку самых «малопьющих» субъектов попали Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Ставропольский край, Белгородская область, Республика Северная Осетия — Алания и Ростовская область.

В десятке «плохишей» оказалось несколько дальневосточных регионов (по нарастающей): Камчатский край, Нижегородская область, Сахалинская область, Республика Бурятия, Республика Карелия, Пермский край, Амурская область, Республика Коми, Чукотский автономный округ и Магаданская область.

При проведении исследования учитывался объем продаж алкогольной продукции только двух видов — пива и водки, при этом оба вида исследовались как отдельные, самостоятельные критерии. Цель рейтинга — представление обществу, органам государственной власти и органам местного самоуправления объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях.

По словам руководителя «Трезвой России», члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева, основная задача «Рейтинга трезвости регионов» состоит в объективной оценке ситуации в регионах страны.

«Данный рейтинг является независимой экспертной оценкой работы глав субъектов РФ по защите здоровья граждан от алкоголя и его последствий. Мы искренне надеемся, что этот аналитический труд поможет регионам более трезво и ответственно оценить ситуацию и выработать максимально качественный вектор улучшения социального климата региона», — говорит он.

«Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации-2016» — второй в цикле аналогичных исследований.