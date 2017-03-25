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07:39 (мск), источник: Sputniknews.kz

Неустойчивая погода ожидается в выходные в РК

Весна идет — весне дорогу. На этих выходных в большей части страны жители смогут порадоваться солнцу и теплой погоде. Но расслабляться пока не стоит, утверждают синоптики: у весны в этом году капризный характер.

Источник: Sputniknews.kz

«В большинстве областей республики будет неустойчивая погода. В связи с прохождением фронтальных разделов, пройдут осадки, также ожидаются гололедные явления, в ночные и утренние часы — туманы, и местами усилится ветер до 15−20 м/с.

С выходом теплых воздушных масс с районов Ирана ожидается повышение температуры на севере, востоке и в центре в дневное время до 3−8, на юге до 15−20 тепла, а на западе республики температура повысится до 5−13 тепла", — сообщила инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Сайлыбаева Лаура.

В каких городах страны ожидаются продолжительные осадки, а также подобный прогноз для каждого региона на 25 — 27 марта слушайте на радио Sputnik Казахстан.

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