Неустойчивая погода ожидается в выходные в РК

«В большинстве областей республики будет неустойчивая погода. В связи с прохождением фронтальных разделов, пройдут осадки, также ожидаются гололедные явления, в ночные и утренние часы — туманы, и местами усилится ветер до 15−20 м/с.

С выходом теплых воздушных масс с районов Ирана ожидается повышение температуры на севере, востоке и в центре в дневное время до 3−8, на юге до 15−20 тепла, а на западе республики температура повысится до 5−13 тепла", — сообщила инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Сайлыбаева Лаура.

В каких городах страны ожидаются продолжительные осадки, а также подобный прогноз для каждого региона на 25 — 27 марта слушайте на радио Sputnik Казахстан.