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13:53 (мск), источник: ИА Башинформ

МЧС Башкирии готово к подрыву ледовых заторов во время паводка

УФА, 25 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. МЧС Башкирии в случае необходимости готово к подрыву ледовых заторов. Об этом рассказал глава ведомства Марат Латыпов.

Источник: Башинформ

По его сообщению, заблаговременно заключены договоры с бригадами горно-обогатительных предприятий, имеющими лицензии на осуществление подобной деятельности, и с войсковой частью в Алкино, с разрешения военного округа.

«Затороопасные места известны по многолетнему опыту. Это восемь участков на семи реках — в Белорецком, Бурзянском, Архангельском, Чекмагушевском, Караидельском районах» — уточнил начальник ГУ МЧС России по РБ.

Скопление льдин при ледоходе обычно происходит в сужениях рек, при крутых поворотах русла, вследствие чего резко повышается уровень воды. По данным Башгидромета, в этом году вскрытие степных, горных, основных рек пройдет в период с 5 по 18 апреля.

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