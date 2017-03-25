МЧС Башкирии готово к подрыву ледовых заторов во время паводка
УФА, 25 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. МЧС Башкирии в случае необходимости готово к подрыву ледовых заторов. Об этом рассказал глава ведомства Марат Латыпов.
УФА, 25 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. МЧС Башкирии в случае необходимости готово к подрыву ледовых заторов. Об этом рассказал глава ведомства Марат Латыпов.
По его сообщению, заблаговременно заключены договоры с бригадами
«Затороопасные места известны по многолетнему опыту. Это восемь участков на семи реках — в Белорецком, Бурзянском, Архангельском, Чекмагушевском, Караидельском районах» — уточнил начальник ГУ МЧС России по РБ.
Скопление льдин при ледоходе обычно происходит в сужениях рек, при крутых поворотах русла, вследствие чего резко повышается уровень воды. По данным Башгидромета, в этом году вскрытие степных, горных, основных рек пройдет в период с 5 по 18 апреля.