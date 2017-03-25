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07:33 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

София Ротару во время юбилейного концерта в Киеве упала на сцене

Во время юбилейного концерта, посвященного 20-летней деятельности композитора и продюсера Руслана Квинты, София Ротару зацепилась за платье и упала. Падение оказалось не слишком серьезным, и концерт продолжился.

Источник: "РИА Новости" Украина

Народная артистка Украины София Ротару во время концерта в Киеве не устояла на ногах и упала на сцене перед композитором Русланом Квинтой. Видео падения легендарной певицы появилось в сети.

Во время юбилейного концерта, посвященного 20-летней деятельности композитора и продюсера Руслана Квинты, София Ротару исполняла песню «Весенние цветы». Подойдя к роялю, за которым сидел юбиляр, артистка зацепилась за платье и упала на колени.

Продюсер не растерялся и помог подняться Ротару на ноги.

Как сообщили зрители, за этот инцидент певица долго извинялась перед публикой.

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