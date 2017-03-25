Современный реанимационный вертолет пополнит парк санавиации Иркутской области
Воздушное судно позволит проводить непрерывный мониторинг состояния пострадавшего во время перевозки.
Воздушное судно позволит проводить непрерывный мониторинг состояния пострадавшего во время перевозки.
Иркутская санавиация пополнится новым современным вертолетом с реанимационным медицинским модулем в июле 2017 года, сказал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко по итогам совещания, которое прошло 22 марта в департаменте организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности министерства здравоохранения РФ. Медицинский модуль, которым будет оборудовано воздушное судно, позволит специалистам во время перевозки проводить непрерывный мониторинг состояния пострадавшего, поддерживать жизненно важные функции его организма и проводить реанимацию и интенсивную терапию. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Как отметил Олег Ярошенко, Иркутская область полностью готова к реализации приоритетного проекта обеспечению своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с использованием новых воздушных судов. Эвакуация пациентов будет осуществляться с использованием нового вертолета отечественного производства. В настоящее время проведены все подготовительные мероприятия, заключено соглашение между министерством здравоохранения РФ и правительством Иркутской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету области субсидии на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации. Предусмотрено софинансирование проекта из областного бюджета.
«В министерстве была проанализирована необходимость увеличения числа вылетов в труднодоступные территории области. Востребованность в санитарной авиации ежегодно увеличивается. За последние 5 лет число приобретенных летных часов у авиакомпаний увеличилось практически на 30%. Реализация проекта позволит увеличить количество вылетов санавиации в труднодоступные территории области. В результате доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, по прогнозу вырастет в 2018 году до 74%, в 2019 году — до 77%, в 2025 году — до 90%», — отметил министр.
Цикл сборки вертолета занимает от 9 до 12 месяцев. Первая партия из пяти машин будет введена в строй уже к июлю 2017 года. Регион получит в пользование новый, оснащенный медицинским модулем вертолет в числе первых пяти территорий.
Напомним, в рамках реализации проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, минздравом Иркутской области совместно с профильными министерствами, руководителями муниципальных образований началась работа по подбору места для строительства вертолётных площадок в Иркутске и Братске.
Справка: На территории Иркутской области в муниципальных образованиях только девять вертолетных площадок оборудованы в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральными авиационными правилами, но некоторые из них находятся достаточно далеко от медицинских организаций. В настоящее время для вылетов санитарной авиации в Иркутской области Центру медицины катастроф авиакомпания предоставляет четыре вертолета Ми-8, а также при необходимости самолеты Ан-24, Ан-26. Ни одно воздушное судно не оснащено типовым медицинским модулем для проведения интенсивной терапии.