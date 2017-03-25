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10:14 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Современный реанимационный вертолет пополнит парк санавиации Иркутской области

Воздушное судно позволит проводить непрерывный мониторинг состояния пострадавшего во время перевозки.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская санавиация пополнится новым современным вертолетом с реанимационным медицинским модулем в июле 2017 года, сказал министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко по итогам совещания, которое прошло 22 марта в департаменте организации экстренной медицинской помощи и экспертной деятельности министерства здравоохранения РФ. Медицинский модуль, которым будет оборудовано воздушное судно, позволит специалистам во время перевозки проводить непрерывный мониторинг состояния пострадавшего, поддерживать жизненно важные функции его организма и проводить реанимацию и интенсивную терапию. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

Как отметил Олег Ярошенко, Иркутская область полностью готова к реализации приоритетного проекта обеспечению своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации, с использованием новых воздушных судов. Эвакуация пациентов будет осуществляться с использованием нового вертолета отечественного производства. В настоящее время проведены все подготовительные мероприятия, заключено соглашение между министерством здравоохранения РФ и правительством Иркутской области о предоставлении из федерального бюджета бюджету области субсидии на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации. Предусмотрено софинансирование проекта из областного бюджета.

«В министерстве была проанализирована необходимость увеличения числа вылетов в труднодоступные территории области. Востребованность в санитарной авиации ежегодно увеличивается. За последние 5 лет число приобретенных летных часов у авиакомпаний увеличилось практически на 30%. Реализация проекта позволит увеличить количество вылетов санавиации в труднодоступные территории области. В результате доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, по прогнозу вырастет в 2018 году до 74%, в 2019 году — до 77%, в 2025 году — до 90%», — отметил министр.

Цикл сборки вертолета занимает от 9 до 12 месяцев. Первая партия из пяти машин будет введена в строй уже к июлю 2017 года. Регион получит в пользование новый, оснащенный медицинским модулем вертолет в числе первых пяти территорий.

Напомним, в рамках реализации проекта по обеспечению своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, минздравом Иркутской области совместно с профильными министерствами, руководителями муниципальных образований началась работа по подбору места для строительства вертолётных площадок в Иркутске и Братске.

Справка: На территории Иркутской области в муниципальных образованиях только девять вертолетных площадок оборудованы в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральными авиационными правилами, но некоторые из них находятся достаточно далеко от медицинских организаций. В настоящее время для вылетов санитарной авиации в Иркутской области Центру медицины катастроф авиакомпания предоставляет четыре вертолета Ми-8, а также при необходимости самолеты Ан-24, Ан-26. Ни одно воздушное судно не оснащено типовым медицинским модулем для проведения интенсивной терапии.

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