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10:12 (мск), источник: AmurMedia.ru

Соцсети снова обсуждают, что конькобежец из Хабаровска Скобрев попросил о гражданстве США

Однако представитель спортсмена опровергает сведения о попытке конькобежца получить американское гражданство.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 25 марта, AmurMedia.

Российский конькобежец Иван Скобрев подал документы на получение гражданства США, написала на своей странице в Facebook в пятницу колумнист «Новой газеты» Ольга Романова, известная также как руководитель общественной организации «Русь сидящая», которая оказывает помощь заключенным в российских тюрьмах. Романова напомнила, что Скобрев со времени президентской кампании 2012 года является доверенным лицом Владимира Путина. Однако, представитель спортсмена Любовь Суляева опровергает эти сведения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на znak.com.

Кроме того, обратила внимание журналист, серебряный призер зимней Олимпиады в Ванкувере защитил в 2014 году диссертацию с названием «Духовность личности российского спортсмена как показатель его гражданской позиции».

«Вот так и утекают от нас мозги и духовность», — коротко прокомментировала ставшую известной ей новость Ольга Романова. На это сообщение уже откликнулся оппозиционный политик Алексей Навальный, который дал еще более краткую оценку в своем микроблоге Twitter: «Прекрасно».

Подтверждения данной информации из других источников нет. Более того, часть комментариев под сообщением Ольги Романовой называют эти данные «байкой семилетней давности».

Известно, что в июле 2010 года российский конькобежец Иван Скобрев подтвердил в интервью «Советскому спорту», что двумя годами ранее хотел получить американский паспорт, поскольку «он даёт массу преимуществ»: например, отпадает необходимость в визах. На момент подачи документов у Скобрева уже была «грин-карта», дающая возможность жить и работать в США. Однако в получении гражданства ему было отказано, мотивировав это тем, что спортсмен недостаточно времени проводит в США. Как бы там ни было, Иван заверил болельщиков, что выступать собирается только за Россию.

В открытых источниках упоминается, что свою диссертацию Иван Скобрев защитил в июне 2014 года в Пограничной академии ФСБ России, став кандидатом философских наук по специальности «Социальная философия». Диссертация была выполнена на кафедре философии и религиоведения Военного университета Министерства обороны РФ. В мае 2010 года Скобрев также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — за победу на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году. Он заслуженный мастер спорта России и почетный гражданин Хабаровска — малой родины спортсмена.

«Российский конькобежец, серебряный призер ванкуверской Олимпиады 2010 года Иван Скобрев не подавал и не мог подать документы на получение гражданства Соединенных Штатов Америки, — заявила в интервью RT представитель Скобрева Любовь Суляева.

«Как он мог подать документы? Для этого надо быть в США, а он все последние дни был с хоккейным клубом “Динамо”. Это ложная информация. Иван недавно получил визу в США на три года, заплатил за неё большие деньги, он будет ездить в Америку по ней», — цитирует канал Суляеву.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Американский след обнаружился в биографии участника праймериз «ЕР» Ивана Скобрева Ради Ивана Скобрева отказали по-настоящему достойному хабаровчанину — Кодина.

Почетный гражданин Хабаровска Иван Скобрев нашел работу в московском ХК «Динамо».

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