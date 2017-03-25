СМИ: в Бресте задержан Владимир Некляев

Владимир Некляев должен был 23 марта предстать перед судом вместе с другим оппозиционным политиком Николаем Статкевичем по обвинению в нарушении закона «О массовых мероприятиях» за организацию и участие в «Марше рассерженных белорусов» 17 февраля. После этой акции в столице протесты против декрета «о тунеядцах», которым неработающих граждан обязали платить сбор и таким образом принять участие в финансировании государственных расходов, прошли во всех областных и ряде крупных городов страны. Однако оппозиционные лидеры в суд не явились, Некляев накануне вылетел в Варшаву для участия в конгрессе, который проводил польский сейм.

О том, что Владимира Некляева ночью сняли с варшавского поезда в Бресте, на своей странице в Фейсбуке написал руководитель информационного агентства Белапан Алесь Липай.

Ожидалось, что Некляев и Статкевич возглавят запланированную на субботу акцию оппозиции День воли, приуроченную к очередной годовщине создания БНР (Белорусской народной республики — Sputnik). Комитет госбезопасности накануне возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси, в отношении активистов незарегистрированных оппозиционных организаций «Белый легион» и «Молодой фронт», в рамках которого задержаны 26 человек. Спецслужбы заявили, что во время уличной акции 25 марта в белорусской столице планировалось применение оружия, а также прибытие боевиков из Украины.

Известный белорусский поэт Некляев активно занимается политикой с 2010 года, когда он был одним из инициаторов создания движения «Говори правду!», от которого впоследствии выдвигался на президентский пост и которое возглавлял по 2015 год. В апреле минувшего года поэт заявил о выходе из оппозиционных структур, однако продолжил участвовать в несанкционированных акциях и делать заявления.