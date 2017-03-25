Солнечно, без осадков и до 6 градусов тепла ожидается в столичном регионе 25 марта

«Предстоящим днем в столичном регионе на небе появится солнце и существенных осадков быть не должно. После умеренно морозной ночи столбик термометра днем поднимется в Москве до 5 градусов тепла, в области до плюс 6 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление изменится мало и составит 747 мм ртутного столба, что близко к климатической норме», — говорится в сообщении.