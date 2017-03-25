Солнечно, без осадков и до 6 градусов тепла ожидается в столичном регионе 25 марта
Солнечно, без осадков и температура воздуха до 6 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 25 марта. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Солнечно, без осадков и температура воздуха до 6 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в субботу, 25 марта. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем в столичном регионе на небе появится солнце и существенных осадков быть не должно. После умеренно морозной ночи столбик термометра днем поднимется в Москве до 5 градусов тепла, в области до плюс 6 градусов. Ветер
Синоптики отмечают, такая погода вполне характерна для текущего сезона и у большинства людей метеопатических реакций вызвать не должна. Однако метеозависимые люди, чье здоровье отягощено хроническими заболеваниями, остаются в группе риска. Ухудшение самочувствия, в первую очередь, возможно у людей с сосудистыми патологиями, страдающих