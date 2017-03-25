В Красноярске найден живым пропавший 10-летний школьник

Мальчик пропал 24 марта около 16:00. Он вышел из дома погулять, однако вечером так домой и не вернулся. Родные школьника провели бессонную ночь. Вместе с полицейскими они разыскивали мальчика по окрестностям. Утром волонтеры объявили срочный сбор, чтобы также отправиться на поиски. Однако позже появилась информация, что ребенок найден. Он жив и здоров.

«Ребенок ночевал у друга, родителям которого сказал, что его отпустили. Утром полицейские сообщили нам, что мальчик найден. Кстати, друг пропавшего школьника увидел в соцсетях пост о том, что его приятеля ищут. Он попросил маму позвонить нам, а мы сразу же позвонили в полицию, где находится ребенок», — сообщила волонтер Оксана Василишина.