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10:47 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске найден живым пропавший 10-летний школьник

В Красноярске найден живым пропавший накануне 10-летний школьник. Такая информация появилась в социальных сетях в группах «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Мальчик пропал 24 марта около 16:00. Он вышел из дома погулять, однако вечером так домой и не вернулся. Родные школьника провели бессонную ночь. Вместе с полицейскими они разыскивали мальчика по окрестностям. Утром волонтеры объявили срочный сбор, чтобы также отправиться на поиски. Однако позже появилась информация, что ребенок найден. Он жив и здоров.

«Ребенок ночевал у друга, родителям которого сказал, что его отпустили. Утром полицейские сообщили нам, что мальчик найден. Кстати, друг пропавшего школьника увидел в соцсетях пост о том, что его приятеля ищут. Он попросил маму позвонить нам, а мы сразу же позвонили в полицию, где находится ребенок», — сообщила волонтер Оксана Василишина.

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