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10:13 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Максакова об убийстве Вороненкова: не буду даже думать, кто это сделал

По словам вдовы убитого экс-депутата Госдумы, в настоящее время ее возят на бронированной машине, и если бы Вороненкова так охраняли, «все было бы в порядке».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Вдова убитого бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова не намерена выстраивать версий о том, кто убил ее мужа, сообщает «Медуза».

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Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье «умышленное убийство». Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне «Донбасс»), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

«Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев. И который теперь только мой. И ради своей любви к Денису я лично не собираюсь вообще ничего делать», — заявила Максакова.

«У меня трое детей — они меня будут, конечно, поддерживать. А он, между прочим, был готов воспитывать всех детей, понимаете?» — сообщила вдова.

Женщина добавила, что сейчас ее возят на бронированной машине.

«Если бы его так охраняли, все было бы в порядке», — отметила она.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой («Единая Россия»), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

Прощание с Вороненковым пройдет 25 марта в 12:00 во Владимирском соборе в Киеве.

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