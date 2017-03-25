Южноуралец объедет страну на велосипеде

Его знают уже, кажется, во всем мире. По России, Казахстану и Беларуси Алексей проехал больше 22 тыс. километров. И в каждом городе, где бывал, у него теперь есть друзья.

В начале апреля Алексей Орлов отправится в новое велопутешествие — на Кузбасс и в Хакасию. Там наберет родниковую воду и привезет ее в Санкт-Петербургский музей воды.

Пробег пройдет через Астану, Москву, Минск. Но сначала в Новокузнецке Алексей соберет команду единомышленников, которые составят ему компанию.