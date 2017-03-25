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09:56 (мск), источник: VLADNEWS

Многодетная мама из Приморья поделилась секретами воспитания детей

В семье Вознюк четверо детей.

Источник: VLADNEWS

Ребенок — это сосуд, который нужно наполнять своей любовью и заботой в течении всей жизни, уверена многодетная мама, член местного отделения Всероссийского движения «Матери России» в Лучегорске Приморского края Ирина Вознюк, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. В семье Вознюк — четверо детей.

«Сразу планировала много детей, мечтала о четверых. Моей старшей дочери Виктории 20 лет, она дизайнер, Марии 16 лет, увлекается вокалом, Владимиру — 14, любит тяжелую атлетику, а самому младшему, Никите, — 10 лет, он занимается самбо и вокалом» — рассказывает Ирина Вознюк.

Многодетная мама отмечает, что никогда не боялась рожать много детей.

«Да я и не считаю, что у меня много детей. Каждый из них настолько особенный и ценный, что я и представить не могу, что кого-то из них могло бы не быть. Лично для меня, каждый мой ребенок — это сосуд, который нужно наполнять своей любовью и заботой в течении всей жизни», — подчеркивает многодетная мама.

По мнению Ирины, главное строить семью на любви и взаимопонимании, тогда любые трудности пройдут стороной, а если и заденут, то только закалят отношения с друг другом.

«Для меня важно воспитать достойных людей, которые пройдут свой жизненный путь, оставив после себя только добрые воспоминания. Поэтому я стараюсь вкладывать в них максимум мудрости, духовности и нравственности. Для меня в отношениях с детьми, как и в отношениях с любым человеком, важны честность и отходчивость. Этому и стараюсь учить своих детей. Будьте честны и открыты перед своими детьми, и вы непременно увидите результат своего труда», — отмечает она.

Ирина Вознюк подчеркивает, что сегодня необходимо возрождать в обществе семейные ценности, нравственное и духовное воспитание детей. В ее родном городе эта работа уже ведется. Так, во всех муниципальных образованиях сегодня при местных отделениях движения «Матери России» действуют семейный дискуссионные площадки «Счастье матери». На базе клуба все желающие могут не только обсудить актуальные вопросы материнства и отцовства, но и обратиться за помощью к профессионалам — психологам, врачам и юристам.

Напомним, Приморское отделение движения «Матери России» создано в ноябре 2015 года.

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