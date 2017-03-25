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10:36 (мск), источник: ИА Башинформ

Изобретатели Башкирии получили зарубежные патенты

УФА, 25 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Изобретатели Башкортостана получили зарубежные патенты.

Заведующий кафедрой геофизики физико-технического института Башкирского государственного университета Рим Валиуллин и доцент кафедры, директор ИЦ «Технопарк БашГУ» Рашид Яруллин стали соавторами изобретения, созданного совместно с компанией Шлюмберже, — «Комплексный прибор для исследования скважин».

Первоначально был получен российский патент, затем данное изобретение получило правовую охрану в США, Канаде и Китае, сообщили в пресс-центре вуза.

Изобретение относится к области геофизики и предназначено для проведения комплекса геофизических исследований нефтяных и газовых скважин, эксплуатируемых горизонтальным стволом. Техническим результатом является повышение информативности исследований, эффективности работы устройства, расширение функциональных возможностей в условиях расслоенного многофазного потока.

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