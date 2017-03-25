Изобретатели Башкирии получили зарубежные патенты
УФА, 25 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Изобретатели Башкортостана получили зарубежные патенты.
УФА, 25 мар 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Изобретатели Башкортостана получили зарубежные патенты.
Заведующий кафедрой геофизики
Первоначально был получен российский патент, затем данное изобретение получило правовую охрану в США, Канаде и Китае, сообщили в
Изобретение относится к области геофизики и предназначено для проведения комплекса геофизических исследований нефтяных и газовых скважин, эксплуатируемых горизонтальным стволом. Техническим результатом является повышение информативности исследований, эффективности работы устройства, расширение функциональных возможностей в условиях расслоенного многофазного потока.