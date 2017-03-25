День открытых дверей прошел в новом корпусе ВГМУ

По предварительным подсчетам, такой возможностью воспользовались более 600 человек, сообщили ИА PrimaMedia в университете.

В новом учебном корпусе ВГМУ находятся кафедры английского языка, экономики, симуляционный центр, аккредитационный центр, где студентами и врачам будут выдавать допуски к специальности, кафедры клинической психологии и информации.

Сперва с абитуриентами и их родителями провели общую встречу, на которой визитеры узнали об обучении в ВГМУ и специальностях, которые здесь можно получить.

— Также у абитуриентов была возможность посмотреть, а в некоторых случаях и поучаствовать в занятиях симуляционного центра (сердечно-легочная реанимация, инъекции, помощь травмированным пациентам). Это входит в блок вопросов, который будут изучать наши студенты, — рассказал представитель ВГМУ Владимир Кузнецов.

По предварительной оценке, день открытых дверей посетило более 600 человек.