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09:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

День открытых дверей прошел в новом корпусе ВГМУ

Владивосток, 25 марта, PrimaMedia.

Узнать все об обучении во Владивостокском государственном медицинском университете и попробовать себя в реанимационных процедурах смогли абитуриенты в рамках дня открытых дверей, прошедшего 26 марта в новом корпусе вуза на Океанском проспекте.

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По предварительным подсчетам, такой возможностью воспользовались более 600 человек, сообщили ИА PrimaMedia в университете.

В новом учебном корпусе ВГМУ находятся кафедры английского языка, экономики, симуляционный центр, аккредитационный центр, где студентами и врачам будут выдавать допуски к специальности, кафедры клинической психологии и информации.

Сперва с абитуриентами и их родителями провели общую встречу, на которой визитеры узнали об обучении в ВГМУ и специальностях, которые здесь можно получить.

— Также у абитуриентов была возможность посмотреть, а в некоторых случаях и поучаствовать в занятиях симуляционного центра (сердечно-легочная реанимация, инъекции, помощь травмированным пациентам). Это входит в блок вопросов, который будут изучать наши студенты, — рассказал представитель ВГМУ Владимир Кузнецов.

По предварительной оценке, день открытых дверей посетило более 600 человек.

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