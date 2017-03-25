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10:55 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске по отпечаткам пальцев будут восстанавливать документы

Красноярцам предлагают пройти дактилоскопическую регистрацию, которая потом может пригодиться при восстановлении документов. Информация об этом появилась на сайте ГУ МВД по краю.

Теперь при утере документов не нужно будет бегать по всем инстанциям, и собирать многочисленные справки. По мнению полицейских, особенно эта госуслуга будет полезна тем, кто часто выезжает за границу. Так, при утере документов можно будет легко подтвердить свою личность в посольстве России.

Дактилоскопическая информация поможет при розыске без вести пропавших, также при установлении личности гражданина, потерявшего память, найденного без документов, удостоверяющих личность, или не способного по состоянию здоровья или возрасту ничего сообщить о себе.

Госуслуга оказывается двумя способами: посредством дактилоскопического сканера и красковым методом, то есть на пальцы будет нанесена специальная краска, которая потом легко смоется.

Кстати, недавно пенсионеру из Красноярска именно по отпечаткам пальцев удалось доказать, что он не умер.

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