Украинцев, как передают синоптики, в ближайшие несколько дней ожидает дождливая и относительно прохладная погода.

25 марта относительно теплая погода, согласно прогнозу синоптиков, ожидается на юге страны. Здесь столбик термометра днем поднимется до 9−11 градусов выше нуля. В центре, на востоке и западе воздух прогреется до 7−9, а на севере — от 6 до 8 градусов. При этом на всей территории страны ожидается переменная облачность.

В воскресенье, 26 марта, украинцев ждет резкая перемена погоды. Практически на всей территории страны пройдут дожди.

На западе столбик термометра будет колебаться в пределах 6−8 градусов, прогнозируются сильные осадки. Такая же погода ожидается в центре, на севере и в столице.

На юге пройдет небольшой дождь, столбик термометра днем поднимется до отметки в 9 градусов выше нуля. В то же время на западе ожидается переменная облачность.

В понедельник в столице и на севере страны ожидается облачная погода, на востоке — переменная облачность. В то же время на западе, в центре и на юге пройдут дожди. На юге воздух днем прогреется до 6−8 градусов выше нуля, на западе — от 5 до 7, в центре, на севере и востоке столбик термометра поднимется до +9.

28 марта дождевой циклон оставит территорию Украину. При этом ожидается потепление. На юге — до 11 градусов выше нуля, на западе — до 10. В центре, на севере и востоке воздух днем прогреется до +9. На всей территории страны ожидается переменная облачность.