Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Британский профессор: Березовский очень ошибался насчет Путина
Эксперт пояснил, кому была выгодна смерть Вороненкова
В моду вошли широкие брюки (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
14На восток США обрушилась снежная буря
10:28 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Украинцев ждет резкая перемена погоды

На выходных и в начале следующей недели пройдут дожди, а потепление ожидается 28 марта.

Источник: Telegraf.com.ua

Украинцев, как передают синоптики, в ближайшие несколько дней ожидает дождливая и относительно прохладная погода.

На севере страны воздух днем прогреется до пяти-шести градусов выше нуля. Осадки продлятся до середины следующей недели.

Читайте также
В ГСЧС сообщили, когда полностью разминируют Балаклею

25 марта относительно теплая погода, согласно прогнозу синоптиков, ожидается на юге страны. Здесь столбик термометра днем поднимется до 9−11 градусов выше нуля. В центре, на востоке и западе воздух прогреется до 7−9, а на севере — от 6 до 8 градусов. При этом на всей территории страны ожидается переменная облачность.

В воскресенье, 26 марта, украинцев ждет резкая перемена погоды. Практически на всей территории страны пройдут дожди.

На западе столбик термометра будет колебаться в пределах 6−8 градусов, прогнозируются сильные осадки. Такая же погода ожидается в центре, на севере и в столице.

На юге пройдет небольшой дождь, столбик термометра днем поднимется до отметки в 9 градусов выше нуля. В то же время на западе ожидается переменная облачность.

В понедельник в столице и на севере страны ожидается облачная погода, на востоке — переменная облачность. В то же время на западе, в центре и на юге пройдут дожди. На юге воздух днем прогреется до 6−8 градусов выше нуля, на западе — от 5 до 7, в центре, на севере и востоке столбик термометра поднимется до +9.

28 марта дождевой циклон оставит территорию Украину. При этом ожидается потепление. На юге — до 11 градусов выше нуля, на западе — до 10. В центре, на севере и востоке воздух днем прогреется до +9. На всей территории страны ожидается переменная облачность.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+14°
ясно
764 мм рт. ст.
повышенное
72 %
высокая
5 м/с
слабый ветер
Истории покушений на знаменитостей из мира шоу-бизнеса (Фото)
Россия и США подписали заявление о взаимодействии в Арктике
Россия подала в Верховный суд США аргументацию по делу Бута
Меркель призвала исправлять ошибки ЕС
Самолет врезался в жилой дом в штате Джорджия
Берлин заявил об атаках хакеров на сервера партии Меркель
Неактивный более 200 лет вулкан Камбальный начал извергаться
В Китае грузовик наехал на школьников, погибли три ребенка
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь