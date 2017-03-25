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09:53 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область вошла в рейтинг самых пьющих регионов России

Приангарье занимает 70-ю строчку национального рейтинга трезвости субъектов РФ.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область оказалась на 70-й строчке в национальном рейтинге самых пьющих регионов России. Уровень объема продаж алкогольной продукции в Приангарье оценили в 40,33 балла. Соответствующее исследование провели федеральный проект «Трезвая Россия» и экспертно-аналитический центр при Общественной палате Российской Федерации. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В исследовании 2016 года в целях повышения его объективности и репрезентативности были учтены предложения экспертов по изучению объемов продаж всех видов алкогольной продукции, по которым имеется официальная статистика. При этом каждый из видов алкогольной продукции исследовался отдельно, а затем объединен в один критерий. Кроме того, эксперты проанализировали число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции за 2015 год. По мнению специалистов, данные показатели отражают криминогенную ситуацию в регионах и существенно сказываются на их «трезвости».

«Основная задача “Рейтинга трезвости регионов” заключается в объективной оценке ситуации в регионах РФ. Данный рейтинг является независимой экспертной оценкой работы глав субъектов РФ по защите здоровья граждан от алкоголя и его последствий. Мы искренне надеемся, что данный аналитический труд поможет регионам более трезво и ответственно оценить ситуацию и выработать максимально качественный вектор улучшения социального климата региона», — сказал руководитель федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

В десятку самых пьющих регионов попали Магаданская область, Чукотка, и Коми. Меньше всего алкоголя пьют в Чечне, Ингушетии и Дагестане. В свою очередь, Иркутская область расположилась на 70-м месте с результатом 40,33 балла.

Справка: Рейтинг трезвости регионов подготовлен в целях представления обществу, органам государственной власти и органам местного самоуправления объективной картины об уровне потребления алкогольной продукции и его последствиях. Задачей исследования является способствование повышению эффективности реализации государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации, эффективности регулирования алкогольного рынка.

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