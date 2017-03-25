В Башкирии скончался ветеран Салаватского драмтеатра, народный артист республики Рафаэль Салихов

В родном театре он прослужил более полувека, с 1949 по 2012 год. Рафаэль Салихов — поющий драматический актёр, незаменимый в традиционной музыкальной мелодраме. Выступал в амплуа лирического героя и исполнил множество ролей.

За достигнутые творческие успехи артисту были присвоены почетные звания: «Заслуженный артист БАССР» — в 1972 году, «Народный артист РБ» — в 1993-м. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», многочисленными дипломами и Почетными грамотами.

Похоронят Рафаэля Салихова на родине в Кармаскалинском районе. Агентство «Башинформ» выражает соболезнование коллеге — сыну покойного Азамату Салихову, директору башкирского филиала ВГТРК «Россия».