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10:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии скончался ветеран Салаватского драмтеатра, народный артист республики Рафаэль Салихов

УФА, 25 мар 2017. /ИА «Башинформ» /. В Башкирии на 85-м году жизни скончался ветеран Салаватского государственного башкирского драмтеатра, народный артист республики Рафаэль Гирфанович Салихов.

В родном театре он прослужил более полувека, с 1949 по 2012 год. Рафаэль Салихов — поющий драматический актёр, незаменимый в традиционной музыкальной мелодраме. Выступал в амплуа лирического героя и исполнил множество ролей.

За достигнутые творческие успехи артисту были присвоены почетные звания: «Заслуженный артист БАССР» — в 1972 году, «Народный артист РБ» — в 1993-м. Награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», многочисленными дипломами и Почетными грамотами.

Похоронят Рафаэля Салихова на родине в Кармаскалинском районе. Агентство «Башинформ» выражает соболезнование коллеге — сыну покойного Азамату Салихову, директору башкирского филиала ВГТРК «Россия».

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