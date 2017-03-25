МЧС предупреждает об опасности выхода на лед в Татарстане

По сведениям Центра ГИМС МЧС России по Республике Татарстан, на малых реках уже начался процесс вскрытия ото льда. На крупных водоемах имеются большие промоины и полыньи.

Главное управление МЧС России по РТ предупреждает, что течение реки сильно подмывает крутые берега. Возможны обвалы.

Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом с обрывистых берегов. Весной опасно ходить на плотины, запруды. Не забывайте — они могут быть неожиданно сорваны напором льда.

Не забывайте, перед вскрытием рек лед слабеет, становится непрочным, опасным. По такому льду нельзя кататься на санках, лыжах, коньках и даже ходить. Когда же река вскроется, начнется ледоход, остерегайтесь, ребята, подходить близко к реке. В это время надо быть особенно осторожным возле реки, озера или пруда.

Когда вы наблюдаете за ледоходом с берега, не подходите близко — можно упасть в воду. Во время ледохода вода сильно размывает берега. Они часто обваливаются. Помните об этом, когда захотите полюбоваться на движение льдин, стоя на краю обрывистого берега.

Особенно опасно во время ледохода спускаться на лед, кататься на плывущих льдинах.

Категорически запрещено движение по льду на автотранспорте.