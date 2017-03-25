Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Мнение: "Убийцам Вороненкова удалось почти невозможное"
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Авитаминоз: правда или вымысел
Чай спасает от старческого слабоумия
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
8Пустыня в цвету
13Теракт в центре Лондона
14На восток США обрушилась снежная буря
10:33 (мск), источник: Sputnik.by

Синоптики: в субботу 25 марта ожидается мокрый снег и до +9°C

Плохая погода будет как минимум до понедельника 27 марта, затем в Беларусь начнет поступать теплый воздух из Польши.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Прохладная погода сохранится в Беларуси в субботу 25 марта, ожидается, что на большей части территории страны пройдут осадки, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Читайте также
Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси 25 марта

Ранее синоптики обещали, что плохая погода будет как минимум до понедельника 27 марта, затем в Беларусь начнет поступать теплый воздух из Польши.

«В субботу будет облачно с прояснениями, на большей части территории Беларуси пройдут осадки — мокрый снег и дождь», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ветер будет переменных направлений, умеренный, а в северо-западных регионах страны — порывистый.

По информации Гидромета, максимальная температура воздуха днем в стране составит от +2°C по северо-востоку Беларуси до +9°C по юго-западу.

В Минске также пройдет мокрый снег с дождем, а термометры покажут от +3 до +5°C.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
ясно
+14°
ясно
764 мм рт. ст.
повышенное
72 %
высокая
5 м/с
слабый ветер
Какие сорта белорусского картофеля самые вкусные и урожайные
Россия и США подписали заявление о взаимодействии в Арктике
Россия подала в Верховный суд США аргументацию по делу Бута
Меркель призвала исправлять ошибки ЕС
Самолет врезался в жилой дом в штате Джорджия
Берлин заявил об атаках хакеров на сервера партии Меркель
Неактивный более 200 лет вулкан Камбальный начал извергаться
В Китае грузовик наехал на школьников, погибли три ребенка
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь