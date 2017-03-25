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10:44 (мск), источник: БЕЛТА

Беларусь присоединится сегодня к акции «Час Земли»

Акция «Час Земли» — ежегодное международное событие, организатором которого выступает Всемирный фонд дикой природы (WWF).

Источник: БЕЛТА

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция «Час Земли» проходит по всему миру 25 марта, сообщает БЕЛТА.

Лозунг акции в 2017 году — «Меняй себя, а не планету», а ее темой станет ответственное отношение человека к природе. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси призывает принять участие в акции и отключить свет 25 марта на один час — с 20.30 до 21.30.

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Сегодня в Минске с 20.30 до 21.30 погаснут главные проспекты столицы — архитектурная подсветка жилых домов и административных зданий будет отключена на столичных проспектах Независимости, Победителей, Партизанском, Притыцкого. Погаснут также огни на Национальной библиотеке, подсветка зданий торговых центров, университетов и кафе, памятников архитектуры.

Беларусь является активным участником акции. В 2016 году «Час Земли» прошел в Минске, Витебске, Гродно, Гомеле, Бресте, Барановичах, Пинске, Браславе, Чаусах, где на один час погасла подсветка административных зданий, торговых центров, а также прошли концерты, лекции, велопробег, выступили театры теней.

Акция «Час Земли» — ежегодное международное событие, организатором которого выступает Всемирный фонд дикой природы (WWF). Акция проводится в последнюю субботу марта с призывом выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества.

Впервые это мероприятие было организовано Всемирным фондом дикой природы в Австралии совместно с изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, уже на следующий год получило мировую поддержку, а в 2009-м уже стало самой массовой акцией в истории человечества — по оценкам WWF, акция коснулась более миллиарда жителей планеты.

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