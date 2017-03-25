БЖД корректирует расписание поездов в связи с переходом стран ЕС и Украины на летнее время
В связи с изменениями в графике движения международных поездов скорректировано и расписание некоторых поездов, курсирующих по Беларуси.
В связи с изменениями в графике движения международных поездов скорректировано и расписание некоторых поездов, курсирующих по Беларуси.
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога в ночь на 26 марта корректирует расписание движения международных поездов в связи с переходом стран ЕС и Украины на летнее время, сообщили БЕЛТА в
«В связи с переходом на летнее время стран Европейского союза и Украины в ночь с 25 на 26 марта Белорусской железной дорогой совместно с железнодорожными администрациями Латвии, Литвы, Польши, России и Украины заблаговременно проведена корректировка расписания движения международных поездов», — информировали в
Например, поезд № 805
Изменения коснулись и международных поездов в сообщении с Украиной и Польшей.
Так, поезд № 86
В БЖД отметили, что 26 марта пассажирские поезда, отправленные с начальных станций до перевода стрелки часов и оказавшиеся в пути следования в момент перевода часовой стрелки, следуют до конечных станций согласно расписанию, действовавшему до перевода часов.
В связи с изменениями в графике движения международных поездов скорректировано и расписание некоторых поездов, курсирующих по Беларуси.
Более подробную информацию о расписании можно получить на сайте Белорусской железной дороги, в кассах и по телефонам справочных служб.