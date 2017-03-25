В Сочи распустились редкие виды морозников

В естественной среде цветы белые, а на «Дереве дружбы» они получили фиолетовую палитру от светлых оттенков до самых темных. В мире уже существуют около 100 гибридов.

На курорте в общей сложности, вывели 10 новых расцветок, которые отличаются не только оттенками, но и формой и рисунком лепестков. Ученые надеются увидеть эти цветы на клумбах курорта.