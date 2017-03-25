Ближе к народу: донское министерство ЖКХ теперь работает и в соцсетях
Жители Ростовской области теперь могут пообщаться с представителями регионального министерства
Жители Ростовской области теперь могут пообщаться с представителями регионального министерства
Теперь в официальных группах «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Твиттер» специалисты ведомства размещают свежие новости и отвечают на вопросы, касающиеся коммунальной сферы.
«На страничках минЖКХ также можно найти актуальную информацию о сроках устранения коммунальных аварий и, самое главное, можно оставить обращение или задать вопрос», — говорит министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер.