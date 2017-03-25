Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Шесть привычек, вред которых преувеличен
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
В моду вошли широкие брюки (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Киев принял решение в отношении Пономарёва и Максаковой – СМИ
«Ощутил бешенство украинцев»: слова Вороненкова
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
12Ливни затопили Перу
14На восток США обрушилась снежная буря
9В мире зацвела сакура
13:23 (мск), источник: АиФ Красноярск

В красноярских детских садах появятся группы продлённого дня

В красноярских детских садах появятся группы продлённого дня, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: Аргументы и факты

В настоящий момент детские сады работают с 7 утра до 19 часов вечера. Однако в ближайшее время продолжительность работы дошкольных учреждений может увеличиться.

Например, в школах уже не первый год существуют группы продлённого дня, которые пользуютя большой популярностью среди горожан. Такая форма занятости детей стала уже традиционной. По успешному примеру школ было решено ввести продленки и в садах.

В понедельник, 27 марта, руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова расскажет о том, сколько будет стоить такая услуга, во всех ли учреждениях появятся продлёнки, и до какого времени можно будет оставить ребёнка в группе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Британское СМИ опубликовало фото сибирячек в купальниках
Россия и США подписали заявление о взаимодействии в Арктике
Россия подала в Верховный суд США аргументацию по делу Бута
Меркель призвала исправлять ошибки ЕС
Самолет врезался в жилой дом в штате Джорджия
На складах боеприпасов в Балаклее продолжаются взрывы
Неактивный более 200 лет вулкан Камбальный начал извергаться
В Лас-Вегасе пытались ограбить казино
Спорт
Пишите письма. Почему сборная России вызывает равнодушие Пожелания трудящихся выполнены: в сборной России практически не осталось участников Евро-2016. Подписанты знаменитой петиции довольны?
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь