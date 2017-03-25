В красноярских детских садах появятся группы продлённого дня

В настоящий момент детские сады работают с 7 утра до 19 часов вечера. Однако в ближайшее время продолжительность работы дошкольных учреждений может увеличиться.

Например, в школах уже не первый год существуют группы продлённого дня, которые пользуютя большой популярностью среди горожан. Такая форма занятости детей стала уже традиционной. По успешному примеру школ было решено ввести продленки и в садах.

В понедельник, 27 марта, руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова расскажет о том, сколько будет стоить такая услуга, во всех ли учреждениях появятся продлёнки, и до какого времени можно будет оставить ребёнка в группе.