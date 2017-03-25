В Самаре возле сквера Калинина уберут незаконные киоски

По их словам, детская площадка, которая располагается в самом сквере, нуждается в расширении и реконструкции. Кроме того, определенные неудобства жителям доставляют и множество незаконных торговых павильонов.

В ответ на это глава города поручил администрации Промышленного района выделить средства на реконструкцию детской площадки, а также пообещал, что незаконные киоски будут демонтированы уже в начале мая, сообщает пресс-служба городской администрации.