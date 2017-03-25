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15:54 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Музей на колесах посетил Челябинск

Передвижной выставочный комплекс представил богатую экспозицию.

Узнать, как развиваются российские железные дороги, попробовать себя в роли машиниста и понять, как осуществляется управление перевозками, смогли посетители передвижного выставочно-лекционного комплекса ОАО «РЖД».

Это поезд — нечастый гость на челябинском вокзале. В предыдущий раз он останавливался здесь два года назад. Снаружи он ничем не отличается от других составов компании, а вот внутри — уникален. Второго такого нет в мире. Поэтому он внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

«Гордость за компанию РЖД. Что люди приходят не только посмотреть на поезд и колеса, а на начинку, наполнение», — делится начальник поезда ПВЛК ОАО «РЖД» Сергей Старостин.

Передвижной выставочно-лекционный комплекс — это 9 вагонов выставочных залов. Это территория высоких технологий. Экспозиция создана с участием ведущих компаний рынка инновационной продукции — «Роснано» и «Росатом».

Здесь все движется, переключается, мигает. Перемещаясь из вагона в вагон, не только узнаешь 180-летнюю историю развития железной дороги в России, но и знакомишься с ее сегодняшним днем и видишь перспективы развития.

Мы в вагоне управления перевозочными процессами. Это автоматизированное рабочее место диспетчера. А на этой стене — карта Южно-Уральской железной дороги. Златоуст — Кропачево — Магнитогорск. Немножко родины в этом поезде.

«У меня за спиной рабочее место дежурного по станции. Это сортировочная станция Новосибирской железной дороги. Одна из крупнейших в России и полностью автоматизированная», — показывает проводник-лектор ПВЛК ОАО «РЖД» Светлана Швечихина.

А попробовать себя в роли машиниста поезда можно в вагоне тренажеров. Эта площадка — самая популярная у школьников.

«Очень понравился дизайн», — говорит посетитель выставки Алена Беспалова.

«Нашим мальчикам очень понравились тренажеры. Я даже не думала, что у машинистов такая интересная жизнь!», — восхищается посетитель выставки Кристина Постовалова.

Экспозиция комплекса подвижна. Ежегодно в ней появляются новые экспонаты. В 2017-м в состав включен вагон, посвященный Году экологии. Здесь представлены макеты техники, позволяющей контролировать состояние окружающей среды, на информационных стендах можно увидеть список заповедников, через которые проходят железные дороги. Проект «Передвижного выставочно-лекционного комплекса» существует уже пять лет. За это время он побывал на всех 16 железных дорогах России, в Казахстане и Беларуси. И его посетили более 800 тыс. человек. И многие дети потом хотят работать на железной дороге.

«Я бы хотела стать железнодорожником. Я и в железнодорожный сад хожу, и мама — железнодорожник. У меня почти все железнодорожное!», — рассказывает посетитель выставки Соня Сергеева.

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