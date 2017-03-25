Музей на колесах посетил Челябинск
Передвижной выставочный комплекс представил богатую экспозицию.
Передвижной выставочный комплекс представил богатую экспозицию.
Узнать, как развиваются российские железные дороги, попробовать себя в роли машиниста и понять, как осуществляется управление перевозками, смогли посетители передвижного
Это поезд — нечастый гость на челябинском вокзале. В предыдущий раз он останавливался здесь два года назад. Снаружи он ничем не отличается от других составов компании, а вот внутри — уникален. Второго такого нет в мире. Поэтому он внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
«Гордость за компанию РЖД. Что люди приходят не только посмотреть на поезд и колеса, а на начинку, наполнение», — делится начальник поезда ПВЛК ОАО «РЖД» Сергей Старостин.
Передвижной
Здесь все движется, переключается, мигает. Перемещаясь из вагона в вагон, не только узнаешь 180-летнюю историю развития железной дороги в России, но и знакомишься с ее сегодняшним днем и видишь перспективы развития.
Мы в вагоне управления перевозочными процессами. Это автоматизированное рабочее место диспетчера. А на этой стене — карта
«У меня за спиной рабочее место дежурного по станции. Это сортировочная станция Новосибирской железной дороги. Одна из крупнейших в России и полностью автоматизированная», — показывает
А попробовать себя в роли машиниста поезда можно в вагоне тренажеров. Эта площадка — самая популярная у школьников.
«Очень понравился дизайн», — говорит посетитель выставки Алена Беспалова.
«Нашим мальчикам очень понравились тренажеры. Я даже не думала, что у машинистов такая интересная жизнь!», — восхищается посетитель выставки Кристина Постовалова.
Экспозиция комплекса подвижна. Ежегодно в ней появляются новые экспонаты. В 2017-м в состав включен вагон, посвященный Году экологии. Здесь представлены макеты техники, позволяющей контролировать состояние окружающей среды, на информационных стендах можно увидеть список заповедников, через которые проходят железные дороги. Проект «Передвижного
«Я бы хотела стать железнодорожником. Я и в железнодорожный сад хожу, и мама — железнодорожник. У меня почти все железнодорожное!», — рассказывает посетитель выставки Соня Сергеева.