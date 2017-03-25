Общегородской субботник в Ростове перенесли из-за Пасхи
Ранее сообщалось, что большой общегородской субботник, который должен завершить ростовский месячник чистоты, пройдет 15 апреля.
Ранее сообщалось, что большой общегородской субботник, который должен завершить ростовский месячник чистоты, пройдет 15 апреля.
Всех жителей южной столицы и гостей города приглашают принять участие в большой генеральной уборке. Каждую неделю по субботам в районах Ростова проходят локальные субботники, но при этом жителей просят хотя бы просто убрать территорию вокруг своих домов.
«Мы очень любим наш родной город. И если мы все вместе будем следить за чистотой и порядком в нем, то наш любимый