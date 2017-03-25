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13:50 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Общегородской субботник в Ростове перенесли из-за Пасхи

Ранее сообщалось, что большой общегородской субботник, который должен завершить ростовский месячник чистоты, пройдет 15 апреля.

Из-за того, что большой православный праздник — Пасха — выпадает в этом году на 16 апреля, субботник решили провести раньше — 8 апреля, в День древонасаждения. Об этом рассказали в администрации Ростова.

Всех жителей южной столицы и гостей города приглашают принять участие в большой генеральной уборке. Каждую неделю по субботам в районах Ростова проходят локальные субботники, но при этом жителей просят хотя бы просто убрать территорию вокруг своих домов.

«Мы очень любим наш родной город. И если мы все вместе будем следить за чистотой и порядком в нем, то наш любимый Ростов-на-Дону станет еще более красивым, светлым, свежим и уютным», — подчеркнула директор департамента ЖКХ и энергетики Ростова Анна Нор-Аревян.

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