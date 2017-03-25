Общегородской субботник в Ростове перенесли из-за Пасхи

Из-за того, что большой православный праздник — Пасха — выпадает в этом году на 16 апреля, субботник решили провести раньше — 8 апреля, в День древонасаждения. Об этом рассказали в администрации Ростова.

Всех жителей южной столицы и гостей города приглашают принять участие в большой генеральной уборке. Каждую неделю по субботам в районах Ростова проходят локальные субботники, но при этом жителей просят хотя бы просто убрать территорию вокруг своих домов.