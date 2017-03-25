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11:31 (мск), источник: Noi.md

Учителя и научные работники вышли на акции протеста

Учителя и научные работники вышли в четверг на акцию протеста, организованную Федерацией профсоюзов образования и науки (FSES), требуя повышения зарплат как минимум на 20%.

Источник: Noi.md

Как передает «ИНФОТАГ», перед зданием парламента, оцепленного карабинерами и сотрудниками полиции, собралось более тысячи человек. Они держали плакаты «Хотим достойных зарплат!», «Без образования — нет народа!», «Позор властям!».

«Второй месяц идут переговоры с правительством, но мне стыдно говорить об их результатах. Мы не можем согласиться с предложением властей о повышении зарплат на 10%. Мы продолжим отстаивать свои права и не остановимся, пока наши требования не будут удовлетворены», — подчеркнул на митинге председатель FSES Думитру Иванов.

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По словам учительницы Кишиневского теоретического лицея имени академика Сибирского Инги Гаврилицы, «для того, чтобы образование в Молдове достигло европейского уровня, к которому стремятся власти, педагоги не должны задумываться над тем как свести концы с концами в условиях постоянно растущих цен и тарифов».

«Мы хотим иметь возможность заниматься любимым делом в родной стране», — сказала она.

Представители Кишиневского теоретического лицея Mihai Eminescu сообщили, что «практически все выпускники собираются после экзаменов уехать за границу, поскольку в РМ их ничего хорошее не ждет».

Представитель педагогического профсоюза Бельц Юрий Рошка напомнил, что акции протеста в январе 2017 г. заставили власти прислушаться к требованиям учителей, однако основная их часть не выполнена.

Молодой преподаватель из Кишинева Константин Морарь возмущен тем, что за «аренду комнаты ему приходится платить около 100 евро при зарплате в 2500 леев ($113)».

Один из участников переговорного процесса с правительством, зампредседателя Национальной конфедерации профсоюзов (CNSM) Серджиу Саинчук высказал мнение, что «повышение зарплат учителям возможно, если власть проведет комплексные меры по борьбе с теневой экономикой и зарплатами «в конвертах».

«Мы понимаем, что деньги не берутся из воздуха, но работники образования и науки уже не могут ждать. Этот протест — необходимая мера. Завтра состоится очередной этап переговоров, и мы надеемся, что он будет продуктивным», — сказал он.

Пикет парламента продолжался более часа, но из парламента никто так и не вышел, несмотря на призывы митингующих. Более того, пленарное заседание вообще не состоялось. В пятницу, 24 марта, акция продолжится у правительства.

Как ранее сообщал «ИНФОТАГ», профсоюзы вывели учителей на акции протеста 17 января, требуя повышения зарплат и достойных условий жизни. В результате, правительство создало рабочую группу и начало переговоры.

Ряд требований правительство частично удовлетворило, в частности, сохранило полную зарплату молодым учителям со снижением педагогической нагрузки. Однако основное требование — повысить зарплаты педагогам на 50%, так и не было удовлетворено. FSES прекратила переговоры с правительством 10 марта, так как власти согласились повысить зарплаты лишь на 10%, и то с нового учебного года.

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