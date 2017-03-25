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12:41 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Владимир Кличко отмечает день рождения

Президент Петр Порошенко поздравил Владимира Кличко с днем рождения, ему исполнился 41 год. Глава государства отметил, что сегодня день рождения «у по-настоящему великого украинца, нашего прославленного чемпиона, легенды мирового бокса».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко отмечает в субботу день рождения. Ему исполняется 41 год.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.

«Сегодня день рождения у по-настоящему великого украинца, нашего прославленного чемпиона, легенды мирового бокса — Владимира Кличко. Сердечно поздравляем!» — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Владимир Кличко — чемпион XXVI Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг (1996), чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBO (2000—2003, 2008—2015), IBF (2006—2015), IBO (2006—2015), WBA (2011—2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009—2015).

Лучшая позиция в рейтинге Pound for Pound — 2 (2014—2015). Награжден крестом «За мужество» (1996), орденом «За мужество» I ст. (2006).

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