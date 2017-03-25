Владимир Кличко отмечает день рождения
Президент Петр Порошенко поздравил Владимира Кличко с днем рождения, ему исполнился 41 год. Глава государства отметил, что сегодня день рождения «у
Президент Петр Порошенко поздравил Владимира Кличко с днем рождения, ему исполнился 41 год. Глава государства отметил, что сегодня день рождения «у
КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Украинский
Президент Украины Петр Порошенко поздравил чемпиона мира по боксу Владимира Кличко.
«Сегодня день рождения у
Лучшая позиция в рейтинге Pound for Pound — 2 (2014—2015). Награжден крестом «За мужество» (1996), орденом «За мужество» I ст. (2006).