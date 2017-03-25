По распоряжению мэра, 27 марта отопление отключат в больницах, школах и детсадах

По информации поставщика, граждане, желающие получать тепло, должны обратиться к управдому. В этом году компенсации за отопление получили 38 тысяч семей, на четыре тысячи больше, чем в 2016-ом. На эти цели мэрия выделила более 75 миллионов леев.

Отопительный сезон начался 12 октября.

Со следующего сезона жители столицы будут платить за гигакалорию 1122 лея, на 54 лея больше, чем сейчас.