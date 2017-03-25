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11:47 (мск), источник: Publika.md

По распоряжению мэра, 27 марта отопление отключат в больницах, школах и детсадах

В столице прекращают подачу тепла. Об этом распорядился мэр Дорин Киртоакэ. 27 марта тепло отключат в больницах, школах и детсадах.

Источник: Publika.md

По информации поставщика, граждане, желающие получать тепло, должны обратиться к управдому. В этом году компенсации за отопление получили 38 тысяч семей, на четыре тысячи больше, чем в 2016-ом. На эти цели мэрия выделила более 75 миллионов леев.

Отопительный сезон начался 12 октября.

Со следующего сезона жители столицы будут платить за гигакалорию 1122 лея, на 54 лея больше, чем сейчас.

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