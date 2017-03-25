25 марта в республике ожидается переменная облачность

В Бричанах, Сороках и Бельцах до плюс семи, в Оргееве на градус больше. В Кишиневе, Тирасполе и Леове 10 выше ноля, в Комрате и Кагуле до 12 градусов тепла.

В ближайшие дни незначительно похолодает. В столице днем ожидается до плюс 12, ночью ноль градусов.