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11:44 (мск), источник: Publika.md

25 марта в республике ожидается переменная облачность

Сегодня в Молдове ожидается переменная облачность, ночью местами возможны дожди. Утром туман. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

Источник: Publika.md

В Бричанах, Сороках и Бельцах до плюс семи, в Оргееве на градус больше. В Кишиневе, Тирасполе и Леове 10 выше ноля, в Комрате и Кагуле до 12 градусов тепла.

В ближайшие дни незначительно похолодает. В столице днем ожидается до плюс 12, ночью ноль градусов.

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