На автобусной остановке в центре Сочи появится скульптура бабочки
На автобусной остановке «Платановая аллея» планируют установить инсталляцию в виде зеркальной бабочки.
На автобусной остановке «Платановая аллея» планируют установить инсталляцию в виде зеркальной бабочки.
Скульптуру подарила городу художница Инесса, которая впервые представила свои работы на суд жителей и гостей курорта.
Полотна, которые входят в серию «Butterfly» (англ. Бабочка), выставлены в галерее «Гранд Марина». Эта выставка будет работать до 7 апреля.
Кроме нее художница открыла на курорте мастерскую. Помимо работы над новыми полотнами она собирается провести