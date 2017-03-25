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16:11 (мск), источник: Вести Сочи

На автобусной остановке в центре Сочи появится скульптура бабочки

На автобусной остановке «Платановая аллея» планируют установить инсталляцию в виде зеркальной бабочки.

Источник: Вести Сочи

Скульптуру подарила городу художница Инесса, которая впервые представила свои работы на суд жителей и гостей курорта.

Полотна, которые входят в серию «Butterfly» (англ. Бабочка), выставлены в галерее «Гранд Марина». Эта выставка будет работать до 7 апреля.

Кроме нее художница открыла на курорте мастерскую. Помимо работы над новыми полотнами она собирается провести мастер-класс для юных сочинских живописцев.

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