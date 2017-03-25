На автобусной остановке в центре Сочи появится скульптура бабочки

Скульптуру подарила городу художница Инесса, которая впервые представила свои работы на суд жителей и гостей курорта.

Полотна, которые входят в серию «Butterfly» (англ. Бабочка), выставлены в галерее «Гранд Марина». Эта выставка будет работать до 7 апреля.