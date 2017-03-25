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13:52 (мск), источник: Publika.md

В 3:00 с субботы на воскресенье стрелки часов будут переведены на час вперед

В ночь с субботы на воскресенье спать придется на час меньше. В 3:00 Молдова официально перейдёт на летнее время.

Источник: Publika.md

Стрелки часов будут переведены на час вперёд, а завтрашний день станет самым коротким в году.

Решение о переходе на летнее время правительство приняло по рекомендации Европейской комиссии ООН.

Премьер Павел Филип направил во все госучреждения письма с напоминанием о смене времени. Это делается ежегодно в целях максимально эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Переходить на летнее и зимнее время впервые предложил новозеландский энтомолог Джордж Вернон в 1895 году. Молдова применяет эту практику с 1979-го. Всего ее используют 110 государств, в том числе все страны Европы за исключением Исландии.

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