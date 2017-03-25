Около тонны мусора собрали волонтеры с берегов реки Бык

Заболеваемость туберкулезом в Молдове снижается три года подряд

«Мы подумали, а почему бы нет? И мобилизовались для общего блага, чтобы сделать себе приятное».

«Режем, складываем, убираем. Работа нам нравится. Теперь важно, чтобы все это сохранили. Люди сейчас не очень умеют беречь всё».

Столичные власти считают самой проблемной зоной участок между улицами Михая Витязула и Балканским шоссе.

Зачастую у берегов реки Бык можно найти полиэтиленовые пакеты, разбитые бутылки и другой мусор. Более двухсот человек до полудня загружали отходы в 12 грузовиков.

Муниципальное предприятие «Зеленое хозяйство» приступило к расчистке берегов реки в начале марта.

«Только на этом участке задействовано около двухсот пятидесяти человек. Другая группа работает у реки на улице Мессаджер. Третья — из соцработников и сотрудников муниципального предприятия — трудятся в зоне Молдэкспо», — сказал претор сектора Буюканы Валерий Немеренко.

Расчистка и благоустройство территории вдоль столичной реки продолжатся до 10 апреля.