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14:06 (мск), источник: Publika.md

Около тонны мусора собрали волонтеры с берегов реки Бык

Более трёхсот сотрудников столичных компаний решили помочь предприятию «Зелёное хозяйство» в уборке берегов реки Бык.

Источник: Publika.md

Спустя два часа количество собранного мусора превысило несколько тонн.

Большинство добровольцев — сотрудники предприятий, расположенных вдоль берегов реки.

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«Мы подумали, а почему бы нет? И мобилизовались для общего блага, чтобы сделать себе приятное».

«Режем, складываем, убираем. Работа нам нравится. Теперь важно, чтобы все это сохранили. Люди сейчас не очень умеют беречь всё».

Столичные власти считают самой проблемной зоной участок между улицами Михая Витязула и Балканским шоссе.

Зачастую у берегов реки Бык можно найти полиэтиленовые пакеты, разбитые бутылки и другой мусор. Более двухсот человек до полудня загружали отходы в 12 грузовиков.

Муниципальное предприятие «Зеленое хозяйство» приступило к расчистке берегов реки в начале марта.

«Только на этом участке задействовано около двухсот пятидесяти человек. Другая группа работает у реки на улице Мессаджер. Третья — из соцработников и сотрудников муниципального предприятия — трудятся в зоне Молдэкспо», — сказал претор сектора Буюканы Валерий Немеренко.

Расчистка и благоустройство территории вдоль столичной реки продолжатся до 10 апреля.

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