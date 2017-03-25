Жительница Кузбасса из мести сожгла соседский дом

Жительница Кузбасса из мести устроила пожар в доме своей соседки, рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в поселке Калачево. По информации правоохранителей, 35-летняя женщина в нетрезвом состоянии зашла во двор соседского дома и подожгла помещение, где хранились дрова. За несколько минут огонь перекинулся на дом. Жильцы не пострадали, а строение полностью сгорело. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

Причиной поджога, по мнению полицейских, стала месть. Накануне происшествия двоих детей предполагаемой поджигательницы забрали в приют по решению комиссии по делам несовершеннолетних. Причиной этого стало то, что она на несколько дней оставила их одних в неотапливаемом доме, о чем узнали инспекторы по делам несовершеннолетних и органы опеки. Женщина решила, что им об этом сообщила соседка.

Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы. Ее дети находятся в реабилитационном центре.