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12:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Жительница Кузбасса из мести сожгла соседский дом

Женщина обвинила односельчанку в том, что органы опеки забрали у нее детей.

Жительница Кузбасса из мести устроила пожар в доме своей соседки, рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в поселке Калачево. По информации правоохранителей, 35-летняя женщина в нетрезвом состоянии зашла во двор соседского дома и подожгла помещение, где хранились дрова. За несколько минут огонь перекинулся на дом. Жильцы не пострадали, а строение полностью сгорело. Ущерб оценили в 300 тысяч рублей.

Причиной поджога, по мнению полицейских, стала месть. Накануне происшествия двоих детей предполагаемой поджигательницы забрали в приют по решению комиссии по делам несовершеннолетних. Причиной этого стало то, что она на несколько дней оставила их одних в неотапливаемом доме, о чем узнали инспекторы по делам несовершеннолетних и органы опеки. Женщина решила, что им об этом сообщила соседка.

Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы. Ее дети находятся в реабилитационном центре.

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