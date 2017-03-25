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13:00 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Максакова прокомментировала резкие слова матери об убийстве Вороненкова

Комментируя слова Людмилы Максаковой, ее дочь Мария сообщила, что давно не разговаривает с ней, а теперь «вообще не будет». По ее мнению, вряд ли бы СМИ «рискнули публиковать такое без записи».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Вдова убитого бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова не общается со своей матерью — российской актрисой театра и кино Людмилой Максаковой, а после ее слов о погибшем муже «вообще не будет», сообщает «Медуза».

«Что там ляпнула мама, я не знаю. (Я с ней не разговариваю — Ред.) уже давно, а сейчас, думаю, вообще не буду. Я не знаю, при каких обстоятельствах она это сказала, но думаю, у них есть запись. Они бы не рискнули публиковать такое без записи», — заявила она.

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Ранее издание «Лайф» опубликовало комментарий Людмилы Максаковой: «Ну и слава тебе, господи, а что с ним (Вороненковым — Ред.) еще делать? Слава господи, что в конце концов человека, который так подличал, убили».

Максакова также заявила, что не намерена выстраивать версий о том, кто убил ее мужа. По ее словам, в настоящее время ее возят на бронированной машине, и если бы Вороненкова так охраняли, «все было бы в порядке».

Денис Вороненков был убит в четверг в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье «умышленное убийство». Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне «Донбасс»), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой («Единая Россия»), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

Прощание с Вороненковым пройдет 25 марта в 12:00 во Владимирском соборе в Киеве.

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