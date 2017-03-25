Поезда Ярославского направления МЖД следуют с увеличенными интервалами

Интервалы между поездами увеличены на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД), сообщает пресс-служба перевозчика.

Задержки в движении связаны с тем, что подрядная организация во время работ повредила электрокабель устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме. Инцидент произошел в районе платформы Маленковская.

Задержка нескольких электропоездов составляет до 20 минут. В настоящее время принимаются все необходимые меры, чтобы минимизировать опоздания.