Отцы-одиночки Крыма смогут получить материнский капитал

— В Крыму отцы-одиночки не могут получить материнский капитал, если мама не успела оформить гражданство и погибла, то папа ничего не получает. Вот такая коллизия. Мы подготовили предложения, которые направили в ведомства, — цитирует Кузнецову РИА Новости.

По результатам обращения Кузнецовой в администрацию президента России был разработан законопроект, который уже находится на согласовании в правительстве РФ.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева рассказала, что к ней обратились восемь отцов-одиночек, оказавшихся в такой ситуации, которым было отказано в получении маткапитала. А всего, по информации Пенсионного фонда, таких отцов в Крыму более 30.

Согласно законодательству, право на получение материнского капитала в случае смерти матери переходит к отцу, если женщина имела российское гражданство. Для Крыма предлагается сделать исключение, так как крымчанки не имели возможности получить гражданство РФ до 18 марта 2014 года.