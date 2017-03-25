Отцы-одиночки Крыма смогут получить материнский капитал
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова инициировала разработку законопроекта, согласно которому
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова инициировала разработку законопроекта, согласно которому
— В Крыму
По результатам обращения Кузнецовой в администрацию президента России был разработан законопроект, который уже находится на согласовании в правительстве РФ.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева рассказала, что к ней обратились восемь
Согласно законодательству, право на получение материнского капитала в случае смерти матери переходит к отцу, если женщина имела российское гражданство. Для Крыма предлагается сделать исключение, так как крымчанки не имели возможности получить гражданство РФ до 18 марта 2014 года.