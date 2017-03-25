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15:39 (мск), источник: "Российская газета"

Отцы-одиночки Крыма смогут получить материнский капитал

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова инициировала разработку законопроекта, согласно которому отцы-одиночки Крыма смогут получить материнский капитал, несмотря на то что у матери ребенка не было российского гражданства.

— В Крыму отцы-одиночки не могут получить материнский капитал, если мама не успела оформить гражданство и погибла, то папа ничего не получает. Вот такая коллизия. Мы подготовили предложения, которые направили в ведомства, — цитирует Кузнецову РИА Новости.

По результатам обращения Кузнецовой в администрацию президента России был разработан законопроект, который уже находится на согласовании в правительстве РФ.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева рассказала, что к ней обратились восемь отцов-одиночек, оказавшихся в такой ситуации, которым было отказано в получении маткапитала. А всего, по информации Пенсионного фонда, таких отцов в Крыму более 30.

Согласно законодательству, право на получение материнского капитала в случае смерти матери переходит к отцу, если женщина имела российское гражданство. Для Крыма предлагается сделать исключение, так как крымчанки не имели возможности получить гражданство РФ до 18 марта 2014 года.

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