В Омске зоозащитники потребовали регистрации домашних животных
В субботу, 25 марта, омские зоозащитники вышли на митинг напротив библиотеки им. Пушкина. Некоторые даже привели своих питомцев.
В субботу, 25 марта, омские зоозащитники вышли на митинг напротив библиотеки им. Пушкина. Некоторые даже привели своих питомцев.
Их требования сводятся к ужесточению наказания за жестокое обращение с животными и регистрации диких и домашних животных, содержащихся в неволе.
«По Гражданскому Кодексу домашние животные — кошки и собаки — являются компаньонами, то есть друзьями человека! Так почему же закон не защищает этих друзей от садистов?», — гласит один из лозунгов собравшихся на митинге.