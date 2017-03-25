В Омске зоозащитники потребовали регистрации домашних животных

Их требования сводятся к ужесточению наказания за жестокое обращение с животными и регистрации диких и домашних животных, содержащихся в неволе.

«По Гражданскому Кодексу домашние животные — кошки и собаки — являются компаньонами, то есть друзьями человека! Так почему же закон не защищает этих друзей от садистов?», — гласит один из лозунгов собравшихся на митинге.