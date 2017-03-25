Биолог обратилась с просьбой к Назарбаеву высадить по всему Казахстану новый вид тополя

Заслуженный биолог-селекционер из Астаны Валентина Ободовская в течение 17 лет отбирала среди всех видов тополей именно тот, который не даёт в период цветения пуха. Методом проб и ошибок женщине удалось вывести нужный вид, и теперь она хочет высадить их во всём Казахстане.

Пока селекционера поддерживают только коллеги и фонд Земли «Устойчивое развитие». Она не раз выступала с докладом перед «большими» начальниками из акимата Астаны с просьбой включить её разработки в концепцию озеленения столицы до 2030 года. Однако на городском уровне, по словам женщины, так и не была услышана.

«Научная работа длиной 17 лет дала мне такую практическую разработку как “тополь бальзамический”, который не образует пуха. Этот сорт выведен путём отбора семян всех тополей в мире. Это поможет аллергикам спокойно переживать период цветения тополей, и пух не будет забивать кондиционеры. К тому же тополь — это лучшее дерево, которое выделяет в 2−3 раза больше кислорода, чем дуб, береза, сосна или клён. Одно дерево выделяет столько кислорода, сколько 7 елей, 4 сосны и 3 липы. Тополь идеально подойдёт для болотистой почвы Астаны, поэтому я бы хотела попросить Президента помочь нам с посадкой данного вида деревьев во всех городах Казахстана», — рассказала informburo.kz селекционер из Астаны Валентина Ободовская.

Кроме того, женщина завершила проект, согласно которому ива серебристая может помочь очистить почву от накоплений пестицидов. Биолог утверждает, что разработки тополя и ивы вызвали большой международный интерес и отзывы, но в родном Казахстане реакция государства крайне пассивна. Свой проект Валентина Георгиевна намерена представить на предстоящей выставке в Астане, ранее она уже стала победителем республиканского конкурса Online Expo 2017.