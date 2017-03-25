Мария Максакова дала первые комментарии после убийства мужа

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU — Экс-депутат Госдумы от «Единой России» оперная певица Мария Максакова сделала первое заявление после убийстве в Киеве своего мужа Дениса Вороненкова. Монолог Максаковой опубликовало издание «Медуза».

По словам вдовы Вороненкова, она не собирается выстраивать никаких версий случившегося и выдвигать предположения, кто может стоять за этим преступлением.

«Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев (сын Максаковой и Вороненкова Иван — ИФ). И который теперь только мой. И ради своей любви к Денису я лично не собираюсь вообще ничего делать. Я не знаю; может быть, это неправильно. Но они у меня его уже отобрали. И что бы я ни делала, я его не верну», — сказала Максакова.

Она призналась, что чувствует полную растерянность и не знает, что делать дальше.

«У меня не было ничего в жизни важнее него, ничего. Сейчас я даже не понимаю, как и зачем что-то делать дальше — и чего-то хотеть. Я на грани того, что можно выдержать вообще», — говорит вдова Вороненкова.

Сейчас она, по ее собственным словам, находится под усиленной охраной. «Возят на бронированной машине. Охрана у Дениса была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке», — заключила Максакова.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. По данным украинской полиции, охранник политика успел ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.